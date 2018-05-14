EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 77 doların üstünde seyrediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, bu düzeylere yakın hareket ediyor.

ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı 70.61 dolarda, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.05 dolara çıktı.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0\'ünü karşılayan İran\'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde 92.34’e geriledi.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.2 düşüşle 16.71 dolardan,

- Altın yüzde 0.2 artışla 1,320.9 dolardan,

- Bakır yüzde 0.63 düşüşle 3.092 dolardan,

- Platin yüzde 0.04 artışla 926.3 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.23 artışla 987.5 dolardan işlem gördü.