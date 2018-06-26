EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 75 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran (DHA) –Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim artışı duyurmasıyla düşen petrol fiyatları, Libya’nın petrol ihracatındaki belirsizlikler ve Kanada’nın üretiminin düşmesiyle yükseldi.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını günde bir milyon varil artırma kararının, arz sıkışıklığının gerdiği global petrol piyasalarının rahatlaması için \"yeterli olmadığını\" söyledi.

Perry, \"OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin arzı artırmak için üzerinde uzlaştıkları anlaşma, ihtiyaç duyulan miktarın biraz gerisinde olabilir\" dedi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.37 artışla varil başına 75.01 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.85 artışla 68.66 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları da ABD’den gelen ekonomik veriler ardından son altı ayın en düşük düzeyinde.

- gümüş yüzde 0.32 azalarak 16.275 dolardan,

- altın yüzde 0.65 azalarak 1,260.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.22 azalarak 2,98 dolardan,

- platin yüzde 0.16 artışla 870.2 dolardan,

- paladyum yüzde 0.22 artışla 937.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 187 liraya, çeyrek altın 307.5 liraya, Cumhuriyet altını da 1,267 liraya döndü