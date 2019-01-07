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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 58 dolara yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin petrol sondaj kulelerinin sekiz adet azalması, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinin başlaması ve büyük üreticilerin üretim kısıtlaması gibi nedenlerle, yükselişe geçti

07 Ocak 2019 20:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin petrol sondaj kulelerinin sekiz adet azalması, ABD ve Çin\'in ticaret görüşmelerinin başlaması ve büyük üreticilerin üretim kısıtlaması gibi nedenlerle, yükselişe geçti.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.28 yükselişle 58.16 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.0 artışla 48.78 dolara çıktı.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 2019 yılında para politikasında gevşeme sinyali vermesiyle yükselirken, paladyum 1,314.05 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
       - gümüş, yüzde 0.03 artışla 15.79 dolardan,
       - altın, yüzde 0.61 artışla 1,293.7 dolardan,
       - bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.642 dolardan,
       - platin, yüzde 0.34 artışla 830 dolardan
       - paladyum da yüzde 0.40 artışla 1,239.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,500 liraya döndü.

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