EMTİA PİYASALARI – AMB açıklamalarıyla altın yükselişini durdurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan gümüş, platin ve palladyum gibi metallerin fiyatları yükselirken, altın fiyatı yüzde 0.26 düşüşle 1,324.10 dolara bakırın fiyatı yüzde 1.64 düşüşle 3.082 dolara geriledi.

Dolar küresel piyasada ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’un istifasıyla değer kaybederken, dolar endeksi düne göre yüzde 0.14’lik bir artışla 89.761 seviyesine yükseldi.

- altın yüzde 0.26 düşüşle 1,324.10 dolardan,

- gümüş yüzde 0.10 artışla 16.510 dolardan,

- platin yüzde 0.10 artışla 954.20 dolardan,

- paladyum yüzde 0.87 artışla 967.40 dolardan işlem gördü.

Cohn’un istifasıyla düşen petrol fiyatları ise, dolardaki baskı etkisiyle düştü ve Batı Teksas Petrolü yüzde 0.65 düşüşle 60.75 dolara, Brent Petrol ise yüzde 0.71 düşüşle 63.88 dolara indi.