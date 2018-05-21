EMTİA PİYASALARI – ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının askıya alınması petrol fiyatlrını yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.59 artışla varil başına 78.94 dolar, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.52 artışla 71.65 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.12 artışla 93.84 düzeyine çıktı.

Altın ise ticaret savaşının askıya alınmasıyla dolar karşısında değer kaybetti, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.97 düşüşle 16.295 dolardan,

- Altın yüzde 0.69 düşüşle 1,282.4 dolardan,

- Bakır yüzde 0.49 artışla 3.0775 dolardan,

- Platin yüzde 0.81 düşüşle 879.3 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.23 artışla 962.4 dolardan işlem gördü.