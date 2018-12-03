Elif Varan / İstanbul, 3 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, ABVd ve Çin arasındaki 90 günlük ateşkes, beklenen üretim kısıtlamaları ve Katar’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden çıkacağını duyurmasıyla, yüzde 5.0 arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 4.09 artışla 61.82 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 4.30 düşüşle 53.12 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Trump ve Xi arasındaki 90 gün sürecek olan ateşkes etkisiyle üç haftanın zirvesinde.

- gümüş, yüzde 2.56 artışla 14.455 dolardan,

- altın, yüzde 1.04 artışla 1238.8 dolardan,

- bakır, yüzde 2.07 artışla 2.835 dolardan,

- platin, yüzde 1.03 artışla 808 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.99 artışla 1,167.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 206 liraya, çeyrek altın 339 liraya, Cumhuriyet altını da 1,364 liraya döndü.



