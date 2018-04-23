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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – ABD tahvilleri ve sondaj aktiviteleri metal ve petrol fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Nisan (DHA) – Metaller ve petrol, tahvil faizleriyle güçlenmeye başlayan dolar karşısında değer kaybetti

23 Nisan 2018 14:07

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Nisan (DHA) – Metaller ve petrol, tahvil faizleriyle güçlenmeye başlayan dolar karşısında değer kaybetti.
Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.11 artışla 90.414 düzeyine yükseldi.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- bakır yüzde 0.69 artışla 3.156 dolardan,
- altın yüzde 0.21 düşüşle 1,335.5 dolardan,
- platin yüzde 0.24 düşüşle 929.6 dolardan,
- paladyum yüzde 0.66 düşüşle 1023.8 dolardan,
- gümüş yüzde 0.45 düşüşle 17.085 dolardan işlem gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı, ABD’nin sondaj çalışmalarını artırmasıyla, günlük yüzde 0.08 düşerek 74 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.20 düşerek 68.26 dolardan işlem gördü.

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