EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları beklenen üretim kısıtlamasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretici ülkelere, üretimi günlük 1.0 – 1.4 milyon varil arasında kısıtlamaları çin baskı yapmasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.81 artışla 67.3 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.15 artışla 57.11 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen küresel ekonomik büyüme karşısında tedbirli olduklarını duyurmasıyla hafif yükseldi.

- gümüş, yüzde 0.57 düşüşle 14.355 dolardan,

- altın, yüzde 0.79 düşüşle 1,219.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.27 düşüşle 2.779 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 artışla 847.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.91 artışla 1,161.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 210 liraya, çeyrek altın 343 liraya, Cumhuriyet altını da 1,418 liraya döndü.