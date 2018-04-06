EMTİA PİYASALARI - Çin-ABD ticaret geriliminin tırmanması ile petrol ve metal fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Çin’den ithal edilen ve toplam büyüklüğü 100 milyar doları bulan ürünlere uygulanmak üzere yeni bir gümrük vergisi paketi hazırlama görevi vermesinin ticaret savaşı gerilimini artırmasıyla petrol ve metal fiyatları düştü.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde yüzde 0.02 arttı ve 90.47 düzeyinde.

- altın yüzde 0.02 düşüşle 1328.3 dolardan,

- platin yüzde 0.47 düşüşle 911 dolardan,

- paladyum yüzde 0.27 düşüşle 897.65 dolardan,

- gümüş yüzde 0.40 düşüşle 16.29dolardan ve

- bakır yüzde 1.33 düşüşle 3.03 dolardan işlem gördü

ABD ham petrol stoklarında bir düşüş olduğunu gösteren veriler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı geriliminin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları düştü. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.66 düşüşle 67.88 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 0.63 düşüşle 63.14 dolara geriledi.