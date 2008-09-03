Emre'yi Fenerli yapan güzel

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden Emre Belözoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu uzun süredir merak ediliyordu. Hatta Fatih Terim'e damat olacağı, Terim'in küçük kızı Merve ile aşk yaşadığı dedikoduları, her iki tarafın da ısrarla yalanlamasına rağmen uzun süre konuşuldu.



Bu dedikodular konuşulurken Emre, uzun süredir gözlerden uzak, sessiz sedasız büyük bir aşk yaşıyordu. Paparazziler, bütün çabalarına rağmen sevgilisini görüntülemeyi başaramadı. Emre bu konudaki bütün soruları yanıtsız bıraktı.



Emre'nin bugüne kadar yakın çevresi hariç herkesten gizlediği aşkının ismi Tuğba Gürevin.. 22 yaşında olan Tuğba, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu. Geçen yıl okulundan başarıyla mezun olan Tuğba, Emre'yle bundan 1,5 yıl önce bir arkadaş toplantısında karşılaştı. Emre'nin İngiltere'de futbol oynadığı dönemde İstanbul'da tanışan genç çift, kısa sürede arkadaşlıklarını ilerletti.



Medyaya yansımasını istemedi



Emre bu konunun yazılıp çizilmesini hiç istemediği için de ilişkilerini 1,5 yıldan buyana hep gözlerden uzak yaşadılar. Emre'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasında en büyük nedenlerden biri de Tuğba olarak biliniyor. Çünkü Emre, Türkiye'ye dönerek evlenmeyi planlıyordu. Bir süredir evlilik planları yapan çift bunun için Tuğba'nın okulunu bitirmesini, Emre'nin de askerliğini yapmasını beklediler. Tuğba okulun bitirdi. Emre Fenerbahçe'ye transfer olup bu yaz askerliğini tamamlayınca evlilik önündeki en büyük engeller kalkmış oldu.



Nişan yaptılar



Emre askere gitmeden önce aralarında nişanlanan çift, bir süre önce de evlilik kararı aldı. 15 gün önce Emre ilk kez nişanlısıyla birlikte ortaya çıkıp Var mısın Yok musun'un yapımcısı Esat Yontunç'un düğününe katıldı. Fatih Terim'in de nikah şahidi olduğu düğünde, ilk kez nişanlısıyla gözler önüne çıkan Emre Belözoğlu, davetlilerin ilgi odağı oldu.



Emre Belözoğlu ve Tuğba Gürevin, Aralık ayı sonunda evlenecekleri ve şimdiden oturacakları evin dekorasyonuyla ilgilenmeye başladıkları söyleniyor.