Emre'nin cesedi parkta bulundu





T24- Emre Işık, akşam eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu, acı gerçek ortaya çıktı.



Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’nde, okul çıkışı sokakta arkadaşlarıyla gezen ilköğretim okulu 6’ncı sınıf öğrencisi Emre Işık, akşam eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.





Işık gece geç saatlerde Hürriyet Mahallesi’nde Belediye Parkı’ndaki bir ağacın altında kanlar içerisinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Yapılan incelemede, Emre Işık’ın kesici aletle kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, gündüz saatlerinde Emre ile birlikte dolaşırken görülen 3 arkadaşını gözaltına aldı.



