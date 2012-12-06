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Spor

Emre'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Savcı Emre Belezoğlu'nun 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istiyor

06 Aralık 2012 13:37

Emre Belözoğlu hakkında Zokora'ya yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle dava açıldı. Emre için 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Atletico Madrid'de oynayan futbolcu Emre Belözoğlu'na Trabzonsporlu Zokora'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu iddiasıyla ceza davası açıldı.

Savcı Emre Belezoğlu'nun 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçta Fenerbahçeli Emre'nin maç sırasında ırkçı söylemde bulunması sebebiyle Tahkim Kurulu 3 maç ceza vermişti. Ancak ceza Emre'ye ırkçılıktan değil hakaretten verilmişti.

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