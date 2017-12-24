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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!

Deportivo La Coruna - Celta Vigo: 1-3 İSTANBUL, (DHA) İspanya Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Celta Vigo, deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup etti

24 Aralık 2017 01:39

Deportivo La Coruna - Celta Vigo: 1-3

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi 17\'nci hafta mücadelesinde Celta Vigo, deplasmanda Deportivo La Coruna\'yı 3-1 mağlup etti.
Riazor\'da oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, 3\'üncü dakikada Daniel Wass ile 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 5 dakika kala yıldız isim Iago Aspas golünü atarken, 40\'ıncı dakikada Celta Vigo durumu 2-0\'a getirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
2\'nci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Iago Aspas, 53\'üncü dakikada kendisinin 2, takımının 3\'üncü golünü kaydetti. 59\'uncu dakikada Florin Andone, ev sahibi ekip adına farkı 2\'ye indiren golü attı ve maçın skorunu tayin etti: 1-3.
Milli oyuncularımızdan Emre Çolak mücadeleye Deportivo formasıyla ilk 11\'de başlarken, 46\'ncı dakikada yerini Florin Andone\'ye bıraktı. Bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor ise, Celta Vigo formasıyla 19 dakika sahada kalabildi. Genç oyuncu 71\'inci dakikada Pione Sisto\'nun yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 21\'e yükseltirken, Deportivo La Coruna 15 puanda kaldı.

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