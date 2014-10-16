Emrehan Halıcı 'Elektronik Parti'yi kurdu

CHP’den istifa eden, Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı'nın kurduğu partinin genel merkezi ya da fizikî teşkilatlanması yok. Üyeler partinin yönetim ve karar alma sürecine İnternet üzerinden katılacak.

Halıcı, Elektronik Parti (eParti) fikrinin nasıl oluştuğunu, ne zaman bu partiyi kurmaya karar verdiğini ve bundan sonraki süreci anlattı. Emrehan, parti içerisinde oluşacak kurulların zaman zaman fizikî olarak bir araya geleceklerini, ama süreçlerin tamamına yakınının elektronik ortamda ve herkes tarafından görülebilir şekilde olacağını kaydederek, elektronik yapılacak oylamalarda kimin kime oy verdiğinin gözükeceğini söyledi.

"İnsanlar Elektronik Parti'nin faaliyetlerine evinde, ofisinde, yolda yürürken bile katkı sağlayabilecek. Hedefimiz kâğıtsız, bez bayraksız, seçim otobüsü olmayan bir parti" diyen Halıcı, artık insanların "Partinin genel merkezine gidiyorum" demesine gerek kalmayacağını belirtti. Eline aldığı akıllı telefonu gösteren Halıcı, "Parti herkesin de yanında olacak" dedi.

Geçen ay CHP'den istifa eden Halıcı, Elektronik Parti'nin internet sayfasını açtıklarını, parti programı ve tüzüğü ile ilgili çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.

'Ticarette, bankacılıkta var, siyasette de olsun'

Ticarette, bankacılıkta, sigortacılıkta, eğlence sektöründe, sağlıkta, eğitimde yani her alanda teknolojik gelişmelerden olabildiğince yararlanılırken, siyasette bundan yararlanılmamasının çok mantıklı bir durum olmadığını vurgulayan Halıcı şunları söyledi:

"Teknoloji siyasette üst düzey kullanılmak isteniyor ama bu daha çok tek yönlü oluyor, siyasiler sadece kendi mesajlarını halka iletmek için bunu kullanıyor. Halbuki Elektronik Parti girişiminde bulunan bizlerin isteği, sadece oy alma ve verme, propaganda amaçlı değil, siyasi süreçlerin bizzat tamamında yurttaşların ve o partiye üye olan insanların etkisi ve katkısı olsun."

Halıcı, yurttaşların hem ülke hem de parti yönetimine katılımlarının en üst düzeyde olması, denetime ve yönetime en üst düzeyde katılabilmeleri amacıyla böyle bir girişiminde bulunduklarını ifade ederek, şu ana kadar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendiklerini kaydetti.

Elektronik Parti'nin Siyasi Partiler Yasası'na göre kurulacağını, dolayısıyla yasada ne yazıyorsa ona uygun bir modellerinin olacağını ifade eden Halıcı, partide eş genel başkanlık sisteminin olacağını bildirdi. Halıcı, partide herhangi bir ayrımcılık olmayacağı gibi pozitif ayrımcılığa da ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Bazı partilerde gençlere ve kadınlara yönelik maalesef göstermelik kotalar veriliyor. Bunların çok doğru çalışmadığını ve halka sempatik görünmek için alınan kararlar olduğunu görüyoruz" dedi.

'Her parti gibi hedefimiz iktidar'

Halıcı, Elektronik Parti'nin hedefiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben gerçekçi olmak isterim. Bu fikrin çok doğru olduğuna inanıyorum ama bu konuyla ilgili 'bunun hayata geçmesi için yıllara ihtiyaç var' diyenler var. Doğru adım atıldığına inanıyorum ama bunun hemen ertesi gün 'neticesi şu olsun' diye bir beklentim yok. Bunun siyasette kullanılması gerekiyor. Bu, X sene ya da Y sene sonra olacak. Türkiye bu konuda ilk adımı atıyor. Her parti gibi biz de iktidar olmak üzere, iktidarda olursak ne yapacağımızı söylemek üzere yola çıktık."