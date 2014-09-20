Emrehan Halıcı CHP'den istifa etti

CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Halıcı istifasında, "Halkımızı yönetime çok daha fazla katabilmenin yolunun elektronik partiden geçtiğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yolda başlattığımız dönüşümlerin devam etmesi en büyük dileğimdir" dedi.

Halıcı'nın istifasıyla TBMM'de 130 milletvekili bulunan CHP'nin vekil sayısı 129'a düştü.

Halıcı istifasında şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan, değerli MYK Üyesi, PM Üyesi, YDK üyesi, Milletvekili, İl Başkanı, İlçe Başkanı, Belediye Başkanı, Kadın Kolları Üyesi, Gençlik Kolları Üyesi, İl ve İlçe Bilişim Sorumlusu arkadaşlarım,

2010-2014 yılları arasında sürdürdüğüm CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılırken, bir özet faaliyet raporu sunmayı uygun buldum.

Ülkemizi zeki, yetenekli, yaratıcı, bilgili ve sorgulayan bireylerden oluşan bir Bilgi Toplumu'na dönüştürmeyi en önemli hedefimiz olarak görüyorum. Hedefe ulaşmak için bu özelliklere sahip kişilerin siyasette etkin olmalarını sağlamak gerekir. Bu kişileri siyasete kazandırmanın ve halkımızı yönetime çok daha fazla katabilmenin yolunun elektronik partiden geçtiğine inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yolda başlattığımız dönüşümlerin devam etmesi en büyük dileğimdir.

Bu görevi üstlenecek arkadaşıma başarılar dilerim.

Ben ise, nerede ve hangi konumda olursam olayım e-Parti'yi gerçekleştirme çabalarımı devam ettireceğim.

Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, çalışmalarımda bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Halıcı'nın sunduğu rapor şöyle



Emrehan Halıcı kimdir?

Mehmet Emrehan Halıcı, 26 Nisan 1956'da Konya’da doğdu. Elektrik ve Elektronik Mühendisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını ODTÜ’nün aynı bölümünde tamamladı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Asistanlık yaptı.

Halıcı şirketler grubunu kurdu. Halıcı Bilgi İşlem ve Halıcı Yazılım AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. ODTÜ Teknopark ODTÜ-Halıcı Yazılımevi’nin kuruculuğunu yaptı. Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanlığı,Türkiye Bilişim Vakfı Başkan Yardımcılığı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı, Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanlığı ve Türkiye Zekâ Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.