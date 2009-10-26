Emre'den Baros'a 'geçmiş olsun' telefonu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, Galatasaray ile dün yaptıkları derbi maçın hemen başında sakatlanan ve ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen sarı-kırmızılı takımın Çek futbolcusu Milan Baros'un sakatlığından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sakatlık pozisyonunda yer alan Emre, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, maçtan sonra Baros'u aradığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

''Top Baros'un ayağındayken ben de onun önünü kesmek için hareket etmiştim. Bu arada sakatlık oldu. Aslında benim herhangi bir darbem ya da müdahalem söz konusu değil ama neticede sahalardan uzak kalacak ve sakatlanmış olması çok üzücü. Bizler yaşamını futbolla kazanan insanlarız. Bu gibi sakatlıklar hepimizin başına geliyor. Ben de sakatlıklar yaşamış bir oyuncu olarak, bu sıkıntıları çok iyi biliyorum. Maçtan sonra eşimle birlikte çok üzüldük. Kendisini aradım, bir an evvel eski sağlığına ve sahalara dönmesini temenni ettim. Umarım kısa sürede sahalara döner.''