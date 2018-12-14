 Emre-Yağmur Aşık anlaşamadı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) Anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvuran eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık\'ın anlaşamadığı ortaya çıktı. Çiftin bugün görülen duruşmasında Yağmur Aşık\'ın avukatı, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiklerine belirterek, Emre Aşık\'a karşı dava açtıklarını bildirdi. Mahkeme de Emre Aşık\'ın, Yağmur Aşık\'a 10 bin, 3 çocuğu için 15 bin olmak üzere toplam 25 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Emre Aşık, 12 Kasım günü, 3 Haziran 2012\'de Fransa\'da evlendiği Yağmur Aşık ile anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan 4 gün sonra mahkemeye sunmuştu. Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Mahkeme, çifte anlaşmalı boşanmaları için bugüne duruşma tarihi vermişti. İstanbul Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Emre Aşık ve Yağmur Aşık gelmedi. Yağmur Aşık\'ın avukatı Ersel Kahyaoğlu, müvekkilinin anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek, karşı boşanma davası açtıklarını bildirdi. Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ve Emre Aşık\'ın ayrı yaşadığını anlatarak, \"Kendisi çalışmamaktadır. Üç çocuğuna dahi bakamamaktadır. Müvekkil için 20 bin, çocuklar içinde 10\'ar bin TL tedbir nafakası istiyoruz\" dedi. Emre Aşık\'ın avukatı ise Yağmur Aşık\'ın Bursa\'ya gittiğini, çocukları babalarına göstermediğini söyledi.

Mahkeme, Emre Aşık\'ın 10 aylık ve 2,5 ile 5 yaşlarında olan 3 çocuğu için aylık 5\'er bin TL, Yağmur Aşık için de 10 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme, tarafların delil ve iddialara cevaplarını sunması için duruşmayı erteledi.



