Emre: 'Vicdanım için evet'

T24 - Emre Belözoğlu, anayasa değişiklik paketi için yapılacak referandumda ‘evet’ diyeceğini açıkladı.





Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, anayasa değişiklik paketi için yapılacak referandumda oyunun ‘evet’ olduğunu açıkladı. Zaman Gazetesi’ne röportaj veren milli yıldız, şunları söyledi:





“Siyasetten çok anlamam. Bizler düşüncelerini ayan beyan ifade etmemesi gereken insanlarız. Ama referandum farklı.. Bu sanki vicdani bir görev, bir millet meselesi gibi görüyorum. Oyumu kesinlikle ‘evet’ olarak vereceğim.





Ben 5 günlükken ülkede darbe olmuş. Doğumumun 4. gününde babam işe gitmiş ve askerler babamı tutuklamışlar. Hiçbir şeyden haberi yokmuş ama 3-5 saat tutmuşlar. Ülke bu acıları, bu sıkıntıları yaşamışsa bunlarla yüzleşmek gerekiyor. Ne anneler babalar var 12 Eylül sürecini yaşamış, çocuklarının mezarının yerini dahi bilmiyor. Ne görüşe, ne inanca sahip olursak olalım bununla yüzleşmeliyiz. Bu yüzden kesinlikle ‘evet’ diyeceğim. Evet olursa ülkenin önü açılır diye düşünüyorum. ‘Evet’i bir partiye, görüşe değil, anayasa değişikliğine veriyorum.



