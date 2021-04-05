Emre ve Yağmur Aşık'ın boşanma davası: Yağmur Aşık'ın velayet talebi reddedildi

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. (DHA)

