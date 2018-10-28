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Spor

Emre ve Okay'lı Celta Vigo evinde farklı galip

İSTANBUL,(DHA) Celta Vigo, sahasında konuk ettiği Eibar'ı 4-0 mağlup etti

28 Ekim 2018 00:38

İSTANBUL,(DHA)

Celta Vigo, sahasında konuk ettiği Eibar\'ı 4-0 mağlup etti.
İspanya La Liga\'nın 10\'uncu haftasında milli oyuncular Emre Mor ve Okay Yokuşlu\'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Eibar\'ı konuk etti. Balaidos Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Iago Aspas\'ın (3) ve Brais Mendez\'in golüyle mücadeleyi 4-0 kazandı. 
Karşılaşmada milli oyuncu Emre Mor yaklaşık 8 ay sonra İspanyol ekibinin formasıyla ilk 11\'de maça başlarken, yerini 74\'üncü dakikada bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu\'ya bıraktı.
Mücadeleden 3 puan ile ayrılan Celta Vigo puanını 13\'e yükselterek 9\'uncu sıradaki yerini alırken, Eibar ise 11 puan ile 15\'inci sırada kaldı.

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