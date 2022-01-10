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Spor

Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti

10 Ocak 2022 12:49

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Stoke City, Leyton Orient'i 2-0'la geçti. İkinci yarı oyuna giren Türk asıllı İngiliz futbolcu Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti.

FA Cup'ta Championship takımı Stoke City, sahasında League 2 takımı Leyton Orient'ı konuk etti. Ev sahibi takım 43'te Tom Ince ve 89'da Tyrese Campbell'ın golleriyle maçı kazandı. Kırmızı-beyazlılar 4. tura yükseldi.

Stoke City adına 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel tarihe geçti.

16 yaşındaki forvet Tezgel, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.

emre tezgelStoke Citytarihe geçti16 yaşında
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