İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Stoke City, Leyton Orient'i 2-0'la geçti. İkinci yarı oyuna giren Türk asıllı İngiliz futbolcu Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti.
FA Cup'ta Championship takımı Stoke City, sahasında League 2 takımı Leyton Orient'ı konuk etti. Ev sahibi takım 43'te Tom Ince ve 89'da Tyrese Campbell'ın golleriyle maçı kazandı. Kırmızı-beyazlılar 4. tura yükseldi.
Stoke City adına 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel tarihe geçti.
16 yaşındaki forvet Tezgel, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.