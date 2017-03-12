Geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında yaşama veda eden Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan ve 2 gün sonra kurtarılamayan aynı zamanda Büyükçekmece Belediye Meclisi üyesi olan sanatçı Emre Saltık için ilk tören saat 12.00'de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki törende Saltık'ın tabutu sahneye konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın da katıldığı törende yapılan konuşmalarda Saltık'ı sevenler duygularını dile getirdi.

Cenaze daha sonra Büyükçekmece Güzelce Cemevi'ne götürüldü. Buradaki törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Türk Halk Müziği sanatçısı Ferhat Tunç da katıldı. Cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin tabutunun başında gözyaşı döktü. Alkışlarla cenaze arabasına konulan Emra Saltık’ın naaşı Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emre Saldık kimdir?

1960 yılında Tunceli, Ovacık'ta dünyaya gelen sanatçı 1980 yılında İstanbul'a yerleşti. 1984 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu.

Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.

Birçok halk müziği kasetinde yönetmenlik yaptı. Emre Saltık'ın üretkenliği açısından sayabileceğimiz birçok albümü var. İlk albümü 1987 yılında çıkardığı "Selam Sana Filistin" dir. Ancak türkülere yöneldiği ilk albümü "Türkülerden Kaçamazdım" sanat yaşamında önemli bir yer tutar.

Emre Saltık halk müziğinin yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan "Arif Sağ Müzik Okulu" bünyesinde eğitmen ve yönetici olarak görev almaktaydı