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Kültür-Sanat

Emre Saltık hayatını kaybetti

Saltık, üç gün önce kalp krizi geçirmişti

11 Mart 2017 20:03

Halk müziğinin usta sanatçısı Emre Saltık yaşamını yitirdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, halk müziğinin usta sanatçısı Emre Saltık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Geçtiğimiz çarşamba günü kalp krizi geçiren Saldık, Beylikdüzü Kolan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. 

Emre Saldık kimdir?

1960 yılında Tunceli, Ovacık'ta dünyaya gelen sanatçı 1980 yılında İstanbul'a yerleşti. 1984 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu.

Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.

Birçok halk müziği kasetinde yönetmenlik yaptı. Emre Saltık'ın üretkenliği açısından sayabileceğimiz birçok albümü var. İlk albümü 1987 yılında çıkardığı "Selam Sana Filistin" dir. Ancak türkülere yöneldiği ilk albümü "Türkülerden Kaçamazdım" sanat yaşamında önemli bir yer tutar.

Emre Saltık halk müziğinin yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan "Arif Sağ Müzik Okulu" bünyesinde eğitmen ve yönetici olarak görev almaktaydı

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