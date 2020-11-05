Emre Sakçı'dan bir rekor daha

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi 50 Metre Kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinciliği alırken geçtiğimiz günlerde kırdığı Avrupa rekorunu geliştirip dünya rekorunu kıl payı ile kaçırdı ve dünyanın en iyi ikinci derecesini elde etti.

10 gün önce 25.50'lik derecesiyle ISL'de Avrupa Rekor kıran Emre Sakçı, bugün rekorunu 21 salise ile geliştirdi. Yarışı 25.29 ile bitiren Emre Sakçı, Cameron van der Burgh'un dünya rekoru olan 25.25'e 4 salise ile yaklaştı. Dünyanın en iyi ikinci derecesine imza atan genç sporcu, Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki tarihi performansını sürdürdü.