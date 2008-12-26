Emre Özkan Es Es'de



Eskişehirspor, Beşiktaş'ın sözleşmesini uzattığı genç oyuncusu Emre Özkan'ı 1,5 yıllık kiralık olarak kadrosuna dahil etti.





Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Özkan, Eskişehirspor'un başarısı için ter dökeceğini söyledi.



Beşiktaş ve Zeytiburnuspor'da forma giyen ve tecrübe kazanan Emre Özkan, 11 kez U Milli Takımına çağrıldı. Milli Takım formasını da üzerinde başarıyla taşıyan Emre Özkan, Eskişehirspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ve başarılı bir sezon geçirmek istediğini kaydetti.



Emre Özkan'ın, 1,5 yıllığına Beşiktaş Kulübü'nden kiralandığı bildirildi.