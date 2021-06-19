Emre Olur: Sedat Peker, yaptırılmak istenen birtakım şeyleri yapmamak için Türkiye’den çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker' e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Peker'in ülke değiştirip videolarına devam edeceğini söyledi. Olur, Peker'in yurtdışında çıkma sebebi için ise, "Türkiye’den çıkma sebebi yaptırılmak istenen birtakım şeyler. Onları yapmamak için Türkiye'den çıktı. Zamanı gelince onlar da herkes tarafından bilinir" dedi.

Gazeteci Alişer Delek, Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Olur, Sedat Peker'in kendisinden istenen bazı işleri yapmadığı için Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Delek'in "Neden Peker yeni video yayınlamıyor? Vaz mı geçti, bir pazarlık içerisinde mi?" sorusuna Olur, "Birleşik Arap Emirlikleri polisleri video yayınlamaya devam ederse hayati tehlikesinin artacağı uyarısında bulundu. Haftaya ülke değiştirip yeni videosunu yayınlayacak. Video yayınlandığında konum, teknolojik yazılımlar/ürünlerle kolayca bulunabilir olduğu için güvenlik zaafı oluşturuyor" yanıtını verdi.