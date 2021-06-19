Emre Olur: Sedat Peker, yaptırılmak istenen birtakım şeyleri yapmamak için Türkiye’den çıktı

Delek'in "Neden Peker yeni video yayınlamıyor? Vaz mı geçti, bir pazarlık içerisinde mi?" sorusuna Olur, "Birleşik Arap Emirlikleri polisleri video yayınlamaya devam ederse hayati tehlikesinin artacağı uyarısında bulundu. Haftaya ülke değiştirip yeni videosunu yayınlayacak. Video yayınlandığında konum, teknolojik yazılımlar/ürünlerle kolayca bulunabilir olduğu için güvenlik zaafı oluşturuyor" yanıtını verdi.
Delek'in sorduğu diğer sorular ve Olur'un verdiği yanıtlar şöyle:
Delek: Ülke değişikliği nasıl olacak, kendi imkanlarıyla mı BAE ya da başka bir istihbarat servisi mi yardım edecek ?
Emre Olur: Biz kimseden yardım almayız her zaman kendi imkanlarımızla hareket ettik. Haftaya ülke değişikliği tamamlanacak.
Delek: Peker neden yurt dışına çıktı?
Olur: Türkiye’den çıkma sebebi yaptırılmak istenen birtakım şeyler. Onları yapmamak için TR’den çıktı. Zamanı gelince onlar da herkes tarafından bilinir.
Delek: Peker nasıl ve ne zaman Türkiye'den çıktı?
Emre Olur: Aralık 2019 ya da Ocak 2020. İstanbul Florya havalimanı, özel kiralık jet. Ödeme 20 bin Euro, bir arkadaştan borçla. Jet normalden fazla bekletiliyor havalimanında, yaklaşık bir saat, sonra ayrılıyor limandan.
Delek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilere dinlettiği Veyis Ateş'e ait ses kaydı Sedat Peker'in de elinde mi? Dinleniş mi?" sorusuna ise yanıt beklediğini söyledi.