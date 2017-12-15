Emre Mor, Türkiye'ye gelmiyor

İspanya ekibi Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcu Emre Mor, Türk takımlarında forma giymeyi düşünmediğini söyledi.

İspanyol basınına konuşan genç yıldız "Celta'da kalıp başarılı olmak istiyorum. Herhangi bir Türk takımına gitmek gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Celta Vigo'daki performansını da değerlendiren Emre Mor, "Daha fazla süre almak isterdim ancak sakatlandım ve zor bir dönem oldu. Şimdi iyi hissediyorum. Yakın zamanda bir şans daha bulacağımdan eminim" dedi.

Devre arasında takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten milli futbolcu, İspanyol ekibinin gelişimi için en iyi yer olduğunu kaydetti.