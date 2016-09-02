T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Mor: Milli marşımız okunurken heyecanlandım, sakızı çıkarmayı unutmuşum

"Herkesten özür diliyorum

02 Eylül 2016 15:57

Rusya maçı öncesi seremonide İstiklal Marşı okunurken sakız çiğnediği için ağır eleştirilere hedef olan A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor, "Milli marşımız okunurken heyecanlandım, sakızı çıkmarmayı unutmuşum" dedi. "Hatalıydım" diyen Mor "Herkesten özür diliyorum" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çarşamba akşamı Rusya ile oynanan hazırlık maçında sahanın en iyisi olan Emre Mor, milli marş sırasında çiğnediği sakızla da en çok eleştirilen isim oldu. 

Dortmund forması giyen milli oyuncu sakız olayıyla ilgili  "Milli marşımız sırasında heyecanımdan dolayı sakızımı çıkarmayı unuttum. Heyecanlı olduğum maçlardan önce her zaman sakız çiğnerim. İncittiğim herkesten bu konuda özür diliyorum. Ben bu ülkenin bir ferdiyim ve sahada da formam için sonuna kadar savaş veriyorum. Öğrenmem gereken çok şey olduğunun da farkındayım. Pek çok şeye de yeni yeni adapte oluyorum. Benim için önemli olan hatalarımdan ders çıkarmak” diye konuştu.

Kendisine yöneltilen eleştirilere her zaman açık olduğunu da belirten Emre Mor, “Eleştiri insanları olgunlaştırır. Ancak okuduğum bazı şeyler beni gerçekten incitti.Türk olmamakla suçlandığımı gördüm. Ben Türküm ve her zaman da Türk kalacağım. Farklı düşünseydim bugün Türkiye’yi değil Danimarka’yı tercih ederdim” dedi.

ETİKETLER

Emre Morsakız çiğnemeTürkiyeRusyaMilli Maçözür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24