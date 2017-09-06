Emre Mor, maç sonu kutlamalarına katılmadı

Türkiye A Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Hırvatistan'la oynadığı ve 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Emre Mor, kutlamalara katılmadı. Genç oyuncunun bu davranışının arkasında takım arkadaşları Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun kendisini maç esnasında bir pozisyonda uyarması olduğu öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Arda Turan'ın yerine 70'inci dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, sahada beklenilen performansı sergileyemedi. Maç esnasında bir pozisyonda takımın kaptanları Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun kendisini bağırarak uyarması üzerine genç futbolcunun morali bozuldu.

Maç sonu teknik direktör Mircea Lucescu, 20 yaşındaki futbolcunun morallenmesi için yanına giderek telkinde bulundu ancak Emre, oralı olmadı ve keyifsiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.