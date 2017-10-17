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Spor

Emre Mor kırmızı kart kurbanı!

İspanya'daki ilk golünü atan milli futbolcu, kalecilerinin kırmızı kart görmesi nedeniyle oyun dışına alındı Milli futbolcu Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda Las Palmas'ı 5-2 mağlup etti

17 Ekim 2017 03:03

İspanya\'daki ilk golünü atan milli futbolcu, kalecilerinin kırmızı kart görmesi nedeniyle oyun dışına alındı

Milli futbolcu Emre Mor\'un formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda Las Palmas\'ı 5-2 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11\'de başlayan genç yıldız, takımının bir golüne imza atarken, kalecilerinin kırmızı kart görmesiyle taktiksel olarak oyundan alındı.
İspanya Ligi 8\'inci hafta maçında Las Palmas, konuk ettiği Celta Vigo\'ya 5-2 yenildi. Celta Vigo\'ya farklı galibiyeti getiren golleri 16\'ncı dakikada Emre Mor, 20, 49 ve 76\'ncı dakikalarda Iago Aspas ile 71\'inci dakikada Pablo Hernandez kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini ise 90\'ıncı dakikada Vitolo ve 90+3\'üncü dakikada Remy attı.
KIRMIZI KART EMRE\'Yİ YAKTI
Bu arada Celta Vigolu Emre Mor, ilk 11\'de başlayıp iyi performans gösterdiği karşılaşmada bir de gol buldu. Ancak milli futbolcu, kalecileri Ruben Blanco\'nun 52\'nci dakikada kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından skorun korunması amacıyla çıkarıldı. 55\'inci dakikada Emre\'nin yerine kaleci Sergio Alvarez oyuna girdi.

İSTANBUL / DHA

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