Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

Sezon başında Celta Vigo'ya geri dönüş yapan ve antrenmanlarda göze girmeyi başaran Emre Mor için yeni bir sayfa açılmıştı. Fakat genç futbolcu Celta Vigo'da yedek kulübesinden çıkamadı. İspanyol basını Emre Mor ile ilgili transfer iddiasında bulundu.

İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Emre Mor için yaz aylarında Celta Vigo ile görüşme gerçekleştirecek. Fatih Terim'in Emre Mor'a bir şans daha vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Haberde Galatasaray'ın yaz aylarında da Emre Mor için girişimde bulunduğu fakat milli futbolcunun yükselen formu nedeniyle Celta Vigo'nun bu transfere izin vermediği aktarıldı. Haberin detayında Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro + bonuslar teklifinde bulunacağı aktarılırken İspanyol ekibinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Emre Mor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.