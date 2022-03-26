Emre Mor en büyük pişmanlığını açıkladı

Karagümrük formasıyla yeniden çıkışa geçen Emre Mor, kariyerini ve performansını yeniden yükseltmek istediğini belirtip geçmişte hatalar yaptığını bildiğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te yıldızı yeniden parlayan ve Volkan Demirel yönetiminde performansını arttıran Emre Mor, son haftalarda adından sıkça söz ettiriyor.

Kayserispor maçında hat-trick yapan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Yükselen performansının ardından TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Emre Mor, “Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı. Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var” diye konuştu.

Performansı ve artan disipliniyle yeniden milli takıma dönme hayallerinden söz eden genç oyuncu, “Umut edersiniz beklersiniz, beklentiye girmemiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli Takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Şartlar olursa Avrupa’da oynamak isterim” ifadelerini kullandı.

Yeniden Avrupa’ya dönmek istediğini belirten Emre Mor, “Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa’da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucas Biglia disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur” dedi.