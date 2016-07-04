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Spor

Emre Mor, şapkasına IŞİD benzetmesi yapanları mahkemeye veriyor

Üzerinde Arapça 'Londra' yazan şapka için IŞİD bayrağı benzetmesi yapılmıştı

04 Temmuz 2016 13:20

Milli futbolcu Emre Mor'un yeni takımı Borussia Dortmund'un stadını gezerken giydiği Arapça yazılı şapka nedeniyle ortaya atılan 'IŞİD' iddiaları menajeri tarafından yargıya taşınıyor.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, konu ile ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, genç futbolcunun taktığı şapkanın dünyaca ünlü İngiliz markası 'Sultanest' olduğunu ve üzerindeki Arapça yazının da 'Londra' anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün gördüğümüz haberler karşısında büyük bir şok yaşadık. Özellikle Emre'nin bu haberler karşısında ne kadar üzüldüğünü anlatamam. Daha 18 yaşında ve kalbi ülkesi için atan gencecik bir çocuğu böylesine iğrenç şeylerle yan yana getirmek nasıl bir aklın oyunu bilmiyorum. Ama Emre'yi bu tip konulara alet etmeye çalışanlarla kanun önünde hesaplaşacağım."

 

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