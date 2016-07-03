Emre Mor'un Arapça yazılı şapkası tartışma yarattı

Yeni transfer olduğu Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park'ı gezen Emre Mor'un taktığı, Arapça bir yazının yer aldığı siyah şapka sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımımız'da yüzleri güldüren tek isim Emre Mor oldu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ay yıldızlı forma altında çok başarılı performans gösteren ve bir de asist yapan genç yetenek bir andaTürk futbolunun en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Ekşi Sözlük'te daha şimdiden hakkında 104 sayfa yorum yapılan Emre Mor'un yeni ortaya çıkan bir fotoğrafı büyük yankı yarattı. Yeni transfer olduğu Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park'ı gezen Emre Mor'un taktığı şapka sosyal medyada büyük tartışmalar yol açtı.

Siyah zemin üzerine Arapça bir yazının yer aldığı siyah şapka için vEkşi Sözlük'te çok sayıda yorum yapıldı. Çoğu olumsuz olan bu görüşlerde genç futbolcuya eleştirilerde bulunuldu.

Şapkayı IŞİD ile bağdaştıranlar bile oldu. Kimileri ise şapkadaki Arapça yazının Londra anlamına geldiğini yazdı.

Emre Mor'un şapkası hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

"Angelina Jolie ve Rihanna da mı IŞİD'ci"

- Bahse konu resimde sultan est marka üzerinde Arapça Londra yazan siyah bir şapka giyen Türk top tepici. (iyi polis)

- Boşuna demeyin orada besmele, Londra, dünya barışı yazıyor vs diye. Neye hizmet ettiği belli. Siyah zemin üzerine Arapça herkese ne ifade ediyor? (horace wells)

- Yine de o şapkayla Adana'ya pek yaklaşmasa iyi olur. (cagosil)

- Üzerinde Arapça yazı yazan şapka taktı diye linç edilen genç yetenek. Adam çıkmış topunu oynamış, herkesi kendine hayran bırakmış, dortmund havada kapmış. size noluyor.

- Daha bebedir yahu, yok şapkaymış, yok manidarmış, bla bla... Rahat bırakın şu çocuğu. Kendinize benzetmeye çalışmayın herkesi. Şu masum, saf ve çocuksu gülüşü övenler, ne çabuk sattınız bu oğlanı? (demedim mi haydar demedim soyle)

- Bu çocuğun IŞİD'den haberi olduğunu bile sanmıyorum. Gidip sorun eminim ne olduğunu bilmeyecektir. Kaldı ki şapkanın IŞİD'le alakası yok. Arapça güzel bir yazı, göze hitap eden beğenip almıştır. Normaldir. Angelina Jolie ve Rihanna da IŞİD'ci ozaman. Onlarda da Arapça dövmeler mevcut. (syd barrettin kedisi)