Emre Mor: Annemin bendeki yeteneği keşfetmesiyle suçun kıyısından döndüm

Borussia Dortmund forması giyen 18 yaşındaki milli yıldız Emre Mor, "Danimarka’da gettolarda büyüdüm. 11 yaşına kadar apartman dairesindeydim. Yaşanılacak yer değildi. Çok fazla suç ve suçlu vardı. Ama ben hayallerimin peşinde koştum ve suça asla bulaşmadım" dedi. "Bendeki yeteneği ilk gören kişi annemdi" diyen Mor, "Gettodan ayrılmamız gerektiğini söyledi. Sonrasında oradan çok uzak olmayan aynı şehirde bir yere taşındık. Daha kalite bir yerdi" diye konuştu.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın sorularını yanıtlayan (19 Ağustos 2016) Emre Mor'un açıklamaları şöyle:

Hayatını bir de senin ağzından dinleyelim...

Danimarka’da gettolarda büyüdüm. Ekonomik olarak şehirde yaşayacak paramız hiçbirzaman olmadı. Sonrasında küçük bir kulüp olan Bronshoj Boldklub’ta oynamaya başladım. Ve ardından daha iyi bir takım olan Lyndby’e geçtim. 15 yaşında Nordsjaellend’e gittim. Ve orada 1.5 yıl geçirdim. Şu anda da Dortmund’dayım.

Peki, gettoda yaşam nasıldı?

O zamanlar ailemle birlikteydim. 11 yaşına kadar apartman dairesindeydim. Yaşanılacak yer değildi. Çok fazla suç ve suçlu vardı. İyi insan yoktu çevrede. Oradan ayrılmamız gerektiğini biliyorduk.

"Yeteneğimi annem fark etti"

O ayrılık nasıl gerçekleşti?

Annemin, futbolcu olacak potansiyelimi fark ettiği zaman.

Yani, seni ilk keşfeden annen miydi?

Evet. Bendeki yeteneği gördü ve gettodan ayrılmamız gerektiğini söyledi. Sonrasında oradan çok uzak olmayan aynı şehirde bir yere taşındık. Daha kalite bir yerdi.

Gettoda nasıl ayakta kaldın?

Çok fazla arkadaşım vardı. Ancak hiçbir zaman onlarla yakınlık kurmadım. Onları artık görmüyorum ve arkadaş da değilim. Suça asla bulaşmadım. İnandığım şeyler uğruna ilerledim. Beni ayakta tutan buydu.

Küçükken bugünleri hayal ettin mi?

Evet, kendime inanıyordum. Buralara geleceğimi hayal ediyordum. Şu an Dortmund’dayım ve burası benim için önemli bir adım. En büyük hayalim futbolcu olmaktı. Ve bunun için yüzde 100’ümü verdim. Kısacası, hayalim için savaştım.

TÜRK halkı senden çok şey bekliyor. Bu baskı yaratıyor mu?

Hayır, üzerimde baskı hissetmiyorum. Şu an 19 yaşındayım ve potansiyelimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ancak gelişme göstermem gerektiğinin de farkındayım. Bildiğim tek bir şey var o da Türk halkının arkamda olduğu. Bu duyguyu gerçekten hissediyorum. Bu baskıdan çok itici güç.

-Bir sonraki hedefin neresi?

Benim için bunları konuşmak erken. Şu an Dortmund’un oyuncusuyum ve tek hedefim takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapmak. Dortmund dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve bende bu kulübün bir parçasıyım.

Takımdaki en iyi anlaştığın isimler kim?

Daha çok Dembele ile vakit geçiriyorum. Onunla yaşıtız ve kardeşim gibi. Nuri Şahin de büyük abim, herşeyim.

En unutamadığın atmosfer hangisi?

Antalya’daki Karadağ maçı benim için ilk sırada yer alıyor. İlk kez milli formayı giydim ve orada bana verilen destek inanılmazdı. Ve tabi Euro 2016’daki son Çek Cumhuriyeti maçı en unutamadığım atmosferlerden birine sahipti.

Hayatındaki dönüm noktası neydi?

Ayağımı kırdığım andı. Düştüğünüzde her zaman daha güçlü kalkmanız gerekir. Ben hep böyle düşündüm ve bu sakatlık benim daha güçlü olmamı sağladı.

Sana göre dünyadaki en iyi futbolcu kim?

Messi. Tartışmasız.

Sana göre gelmiş geçmiş en iyi kadro hangisi?

Casillas, Puyol, Ramos, Roberto Carlos, Modric, Pirlo, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo

"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım "

Transfer döneminde ülkede manşetleri süsledin. Büyüklerden teklif aldın mı?

Evet, F.Bahçe ve Beşiktaş’tan teklif aldım. Ancak detayları inanın bilmiyorum. O kısmıyla menajerim Muzzi Özcan ilgilendi. Ve asla da sormadım. Çünkü Türkiye’ye gitmeyeceğimi ona çok öncesinden söylemiştim. Bu konuyla ilgili en ufak bir fikrim yok.

Modric’le çektiğin selfie çok konuşuldu. Pişman mısın?

Benim için büyük oyunculara karşı oynamak oldukça yeni bir şey. Modric’in oynadığı oyunu çok seviyorum. Hırvatistan maçı sonrası gazetecilere röportaj vermiş ve ayrılmak üzereydi. Gidip fotoğraf çektirdim.Bugün olsa yine yapardım.

"Primden haberim yok"

Milli takımdaki prim tartışmaları için neler diyeceksin?

Yoğun kamp ve maç programında gündemi takip etme şansım hiç olmadı. Prim konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok. İlk defa senden duyuyorum böyle bir tartışma olduğunu.