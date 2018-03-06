Emre Kongar: Anneannemin annesi hangi sandıkta oy kullanacak?

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, e-Devlet tarafından başlatılan alt-üst soy sorgulama hizmeti değerlendirdi. Kongar, sistemde 1855 doğumlu anneannesinin annesi Rukiye Şerife Hanım’ın "sağ" yazmasına ilişkin olarak, "Anneannemin annesi hangi sandıkta oy kullanacak?" sordu.

Kongar bugünkü (6 Mart 2018) yazısında şu ifadeleri yazdı:

Eksik olmasın devletimiz vatandaşlarına müthiş bir hizmet daha sundu:

Herkes e-devlete girip sülalesini sorgulayabiliyor.

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Biz de girip sorguladık:

Anneannemin annesi 1855 doğumlu Rukiye Şerife Hanım’ın sağ olduğunu öğrendik.

Elbette çok sevindik...

Ne de olsa 2019 seçimlerinde oy kullanacak bir aile bireyi daha kazanmıştık!

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Ve hemen anneannemin annesi Rukiye Şerife Hanım’ın hangi sandıkta oy kullanacağını araştırmaya başladık.

Bildiğiniz gibi yine AKP döneminin büyük hizmetlerinden biri olarak, seçmen listeleri artık iktidarın emrindeki nüfus müdürlüklerince hazırlanıyor.

Nitekim “Okyanus ötesinden” taaa Pensilvanya’lardan, “seçmenlerin mezarlarından bile kalkıp oy kullanmaları gerektiği” fetvası verilen ve Türkiye’de Demokrasiyi bitiren önemli adımlardan biri olan 2010 Halkoylamasında, “Yetmez ama ‘Evet’çilerin” de desteğiyle ulaşılan yüzde 58 oranı, bu listelerdeki seçmenlerle elde edilmişti.

Madem ki nüfus müdürlükleri e-devletteki bilgilerin kaynağı, o halde hâlâ sağ olan anneannemin annesi de bir seçmen listesinde kayıtlı olmalı diye düşündük.

İnternette yaptığımız araştırmalardan öğrendiğimize göre Yüksek Seçim Kurulu, yine e-devlet uygulaması üzerinden yapılan sorgulamalarla “aynı binada” oturan seçmenlerin de birbirlerini görebileceğini bildirmiş.

Acaba anneannemin annesi Rukiye Şerife Hanım, bizim binada görülüyor mu diye merak ettik.

Ama, yeni seçim yasasının artık “ilçe seçim kurullarının hane bütünlüğünü korumak şartıyla aynı binada oturan seçmenleri farklı sandık bölgelerine kaydedebilmesine” olanak verdiğini, bu nedenle bizim binada oturan seçmenleri artık göremeyeceğimizi fark ettik.

Ayrıca yine yeni yasanın “ilçe seçim kurullarının, seçim güvenliği gerekçesiyle vali veya ilçe seçim kurulu başkanının talebi halinde sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına karar verebileceğini” de öğrendik.

Böylece anneannemin annesi Rukiye Şerife Hanım’ın sadece bizim binadaki seçmenler arasında görülüp görülmediğini değil, oy vereceği sandığın nerede olduğunu ya da olacağını öğrenme olanağımızın da bulunmadığını gördük.

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Acaba Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe versek, anneanneminannesi Rukiye Şerife Hanım’ın hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebilir miyiz diye değerli okurlarıma bir danışayım dedim.