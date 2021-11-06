Emre Kocadağ: Beşiktaş’ın karşısında organize bir ekip var

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilen Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, 90+6'da gelen golle Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Zorlu mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, maça dair açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ, “Lig maratonu çok uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen sene yaptıklarının üzerinde bir performans gösterebilecek kabiliyete sahip. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü tam takım olamadık. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Milli ara bize iyi gelecektir. Kötü günlerde de çıkıp sorumluluğu almamız gerekiyor." dedi.

Kocadağ, hakemlerden yana sıkıntı yaşadıklarının altını çizerek, "Hakem sıkıntıları bir yana sahada iyi oynamalıyız. Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerini anlıyoruz. Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu sene Beşiktaş’ın karşısında organize bir ekip var." ifadelerini kullandı.