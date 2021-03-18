Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde rol alan Emre Kınay Koronavirüs'e yakalandı.

51 yaşındaki Emre Kınay, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok."