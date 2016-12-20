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Emre Kınay: Deliler kuyuya taş atıyor, sonra maliye peşimize düşüyor!

'Ne Seninle Ne Sensiz' adlı tiyatro oyununun galası, dün akşam Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda yapıldı

20 Aralık 2016 19:18

Oyuncu Emre Kınay, sabah programlarında oyuncuların astronomik kazançlarının konuşulmasıyla ilgili olarak "Atıp tutanlar var. Dizi başı 150-170 bin TL paralar konuşuluyor. Keşke olsa ama nerede o günler? Yok öyle kazançlar. Deliler kuyuya taş atıyorlar sonra maliye 'Bu paranın vergisi nerede?' diye peşimize düşüyor” dedi.

'Ne Seninle Ne Sensiz' adlı tiyatro oyununun galası, dün akşam Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda yapıldı. Galaya Emre Kınay, Hakan Bilgin, Necmi Yapıcı gibi birçok usta isim katıldı. Arkadaşı Yosi Mizrahi’ye destek olmak için Akla Kara Tiyatrosu’na gelen Emre Kınay, “Acı günler yaşıyoruz. Böylesi günlerde gülmeye çok ihtiyacımız var. Komedi türündeki bir oyunda arkadaşlarımıza destek olmak için geldik. Buruk da olsak biraz gülmek bize iyi gelecektir” dedi.

Tarık Akan sahnesi duygulandırdı

Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu ve Fatih Gülnar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı komedi oyununa, Tarık Akan göndermesi damga vurdu. Komedi türü oyunda Buket Dereoğlu’nun rol gereği televizyon izlediği sahnede, Yeşilçam’ın unutulmaz repliklerinden Tarık Akan’ın oynadığı bir bölüm aktarıldı. Tiyatro sahnesinde Tarık Akan’ın siluetini gören tiyatro izleyicileri dakikalarca büyük ustayı ayakta alkışladı.

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