Emre Kınay'dan Taliban paylaşımı: Bu şerefsizlerin hangi yanını olumlu alabiliriz?

Oyuncu Emre Kınay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz" sözlerine, isim vermeden "Bu şerefsizlerin hangi yanını olumlu alabiliriz?" diye, tepki gösterdi.

Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, ABD de yeni rejimden kaçan binlerce kişinin daha tahliyesine yardımcı olmak için Kabil havaalanını kontrolü altına aldı.

Ülkedeki ilerleyişi giderek hız kazanan Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerden özellikle kadınlara, sanatçılara ve merkezî rejimle bağlantıları olan kişilere yönelik şiddet haberleri gelirken, Afganistan’dan da ciddi bir göç dalgası da başlamış durumda.

Afganistan'daki gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken; bu süreçte pek çok ünlü isim de yaşananlara yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Emre Kınay oldu.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bu şerefsizlerin hangi mesajını olumlu alabiliriz? Kendinize gelin! Bu ülkenin ayarıyla daha fazla oynamayın..."