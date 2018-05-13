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Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur

"10 sene önce başladığımızda ‘Bir Kadın Bir Erkek' Türkiye'deki modern çiftleri yansıtıyordu ama şu anda o kadar çok yansıttığını düşünmüyorum"

13 Mayıs 2018 20:41

Ünlü oyuncu Emre Karayel, 2008’den 2015’e dek süren ‘Bir Kadın Bir Erkek’ dizisinde başrolü paylaştığı Demet Evgar ile ilgili  “İçinizden bile olsa ‘Bu kadından çok hoşlanıyorum’ demediniz mi?” sorusuna yanıt verdi. Karayel, ''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik!” dedi.

Emre Karayel, Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Emre Karayel, “Demet Evgar’la o kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?” sorusunu “Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii” diye yanıtladı.

‘Bir Kadın Bir Erkek’ dizisinin ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda “Belki yaşlı versiyonunu yaparız ileride Demet'le. Neden olmasın” diyen Karayel, dizinin Türkiye’deki modern çiftleri yansıtıp yansıtmadığı konusunda “10 sene önce başladığımızda büyük bir çoğunluğunu yansıtıyordu ama şu anda o kadar çok yansıttığını düşünmüyorum” açıklamasında bulundu.

 Demet Evgar’ı tavlamak isteyen bir hayranına da şu tüyoyu verdi:

“İyi yemek yapmayı bilmeniz şart. Çünkü lezzetli yemeği çok sever.”

 

 

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