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Spor

Emre ile Roberto Carlos’a suçüstü

Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Emre'nin, 'Sen bittin', R. Carlos'un 'deli' işaretleri tepki çekti.

10 Mart 2009 02:00

Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Emre'nin, 'Sen bittin', R. Carlos'un 'deli' işaretleri tepki çekti.


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Fenerbahçe’nin son haftalardaki formda ismi Emre Belözoğlu, Kayseri’deki karşılaşmanın 68. dakikasında Saidou’nun ayağına basmasıyla sakatlandı. Ancak Emre, kenarda tedavisi yapılırken sinirinin kurbanı oldu. Kamerunlu futbolcu Saidou’ya eliyle yaptığı “Sen bittin” işareti Lig TV kameralarınca tespit edilen tecrübeli yıldızı hakemler göremedi. Aragones, sinirlerine hakim olamayan Emre’yi oyundan aldı.

'Her taşın altında Emre var'

Ancak federasyonun görüntülere dayanarak Emre’yi Ceza Kurulu’na sevketme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor. Eleştiri toplayan hareketi Erman Toroğlu “Her taşın altında Emre var. Federasyon Başkanı’nın yerinde olsam kendisinden savunma isterdim” diye yorumladı.

Carlos’tan 'deli' işareti 

Volkan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda Roberto Carlos’un hakemin Bünyamin Gezer’e yaptığı jest de TV’ye yansıdı. Eliyle önce “deli” işareti yapıp, daha sonra Gezer’i gösteren Carlos’un hareketi eleştiri konusu oldu.

Kafkas, Carlos’la kavga edecekti

Maç içinde de Tolunay Kafkas’a “Sakin ol” uyarısı yapan ve bu nedenle Kafkas’ın tepkisine hedef olan Carlos, olayla ilgili “O hocanın adını bile bilmiyorum. Şampiyonluğa da oynamıyor. Neden bu kadar sinirli, anlayamadım. Sakin olması için uyarmaya çalıştım. Ama bunu kabul etmedi. Bizi izleyenlere iyi bir örnek oluşturduğunu sanmıyorum. Bana niye kızdığını anlayamadım” yorumunu yaptı.

Kafkas bu tartışma için “Atom parçalamıyoruz, basit bir iş yapıyoruz. Herkes daha mütevazı olmalı" dedi.

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