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Spor

Emre Güral Aytemiz Alanyaspor'da

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'dan Emre Güral'ı 2 yıllığına renklerine bağladı

07 Temmuz 2018 03:10

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor\'dan Emre Güral\'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kariyerini bildikleri bir futbolcuyu renklerine bağladıklarını anlatarak, \"Kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyoruz. Performansının üzerine katarak devam edeceğini düşünüyoruz. Antalyaspor\'daki performansının üzerine çıkar inşallah\" dedi.
Emre Güral ise, “Alanyaspor bildiğim, tanıdığım ve yakından takip ettiğim bir takımdı. Burada çok sıcak karşılandım. İnşallah her iki taraf için hayırlısı olur. Burada olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla buluşmanın heyecanını duyuyorum. İnşallah takım arkadaşlarıma da yarın katılacağım. Alanyaspor\'un başarısı için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Emre Güral ve Hasan Çavuşoğlu\'nun el sıkışması
- Başkan Çavuşoğlu açıklama
- Emre Güral açıklama

(FOTOĞRAFLI)

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