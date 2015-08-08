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Yaşam

"Emre Ermiş, eşi İkbal Gürpınar'ı umredeyken 'başka erkeklere sürtünmekle' suçladı!"

İlbal Gürpınar boşanma davası açtığı Emre Ermiş'te 600 bin lira tazminat istedi

08 Ağustos 2015 10:34

Eşi Emre Ermiş’ten (34) şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeden koruma kararı aldıran sunucu ve yazar İkbal Gürpınar Ermiş (46), boşanma davası açtı.

Gürpınar Ermiş, birlikte sundukları ‘Kâbe Yolları’ isimli  programın çekimi için gittikleri umrede eşinin yumruğunu kaldırarak kendisine saldırdığını iddia etti. Dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

“Evliliğin ilk gününden itibaren eşine karşı kıskanç tavırlar sergileyen Emre Ermiş, bu kıskançlığını son 7-8 ayda fiziksel ve psikolojik şiddete çevirdi.

 

‘Umrede sürtünmekle suçladı'

 

Emre Ermiş, eşiyle birlikte sundukları ‘Kâbe Yolları’ adlı programın çekimleri için gittikleri umre ziyareti sırasında eşini başka erkeklere sürtünmekle suçladı. Başka bir sefer program ekibinin önünde yumruğunu kaldıran Emre Ermiş’i ekiptekiler engelledi. Aşırı kıskanç olan Emre Ermiş, müvekkilimin aleyhine delil oluşturmak amacıyla evine, otomobiline dinleme ve GPS cihazı yerleştirdi.”

 

600 bin TL tazminat talebi

 

İkbal Gürpınar Ermiş, 100 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat talep etti. Dava dosyasına gizlilik ve yayın yasağı konulmasını istedi.

 

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