Emre Elivar'dan piyano resitali

Uluslararası platformda birçok ödülün sahibi, genç piyano virtüözü Emre Elivar, 21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri kapsamında sunacağı “Eusebius ve Florestan Bir Schumann Resitali” ile sanatseverlere büyülü bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.



Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği başarılı konserleri, unutulmaz piyano melodileri ile büyük beğeni toplayan Emre Elivar; “Eusebius ve Florestan Bir Schumann Resitali”nde, seyircisiyle “Robert Schumann Arabesque Do Majör op.18, Piyano Sonatı No.1, Fa diyez minör, op.11, Fantasiestücke (Fantezi parçaları) op.12, Piyano Sonatı No.2, Sol minör, op.22” eserlerini paylaşacak.



2000 yılı “42. ABD Uluslararası Dünya Piyano Yarışması”nda, 3.lük ödülü; “2001 Steinway Ödülü”; 2002 yılı “Artur - Schnabel Ödülü” ve 2003 yılı “Almanya Vendôme - Prize Piyano Yarışması” 1.lik ödülü sahibi Emre Elivar; “Eusebius ve Florestan Bir Schumann Resitali’ ile 14 Nisan 2009 Salı akşamı saat 20:30’da ENKA İbrahim Betil Oditoryum’unda!

