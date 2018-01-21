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Spor

Emre Çolak'lı Deportivo La Coruna farklı yenildi

Real Madrid - Deportivo La Coruna: 7-1 İSTANBUL, (DHA) İspanya Ligi 20'nci hafta maçında Real Madrid sahasında Deportivo La Coruna'yı 7-1 mağlup ederek ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi

21 Ocak 2018 23:18

Real Madrid - Deportivo La Coruna: 7-1

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi 20\'nci hafta maçında Real Madrid sahasında Deportivo La Coruna\'yı 7-1 mağlup ederek ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Santiago Bernabeu\'da oynanan mücadele, deplasman ekibinin golü ile başladı. 23\'üncü dakikada Deportivo La Coruna, Adrian\'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 32\'nci dakikada Real Madrid, bu gole yanıtını Nacho ile verdi ve skor 1-1\'e geldi. 42\'de Real Madrid, Bale ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Real Madrid fırtına gibi esti. Madrid ekibi; 58\'de Bale, 68\'de Modric, 78 ile 84\'te Ronaldo ve 88\'de Nacho\'nun kaydettiği gollerle sahadan 7-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Milli oyuncu Emre Çolak mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 54\'üncü dakikada Borges\'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 35\'e yükseltirken, Deportivo La Coruna 16 puanda kaldı.

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