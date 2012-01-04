-Emre Çolak: ''Oynadıkça daha iyi oluyorum'' İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Galatasaray'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 yendiği mçta 2 gol atarak yıldızlaşan Emre Çolak, oynadıkça daha iyiye gittiğini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Çolak, ''Oynadıkça daha iyi oluyorum. Kendime güvenim geliyor. Kuvvet olarak çok geliştiğimi fark ediyorum. Özel çalışmalar sahaya da yansıyor. Şutla gol attığım için mutluyum çünkü Fatih Hocamız uyarıyordu şut atmadığım için'' dedi. Oyun stilinin Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren ve şimdi Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu'na benzetilmesi üzerine genç oyuncu, ''Onun gibi başarılı olmayı çok isterim. Çok iyi bir futbolu ve çok iyi bir insan. 'Galatasaraylı Emre' olarak anılmayı ben de çok isterim. O hala Galatasaraylı olarak anılıyor'' yanıtını verdi. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katılacak olan Emmanuel Eboue, sarı-kırmızılı takımın Samsunspor maçında yer almak istediğini ancak bunun ülke federasyonuna bağlı olduğunu aktardı. ''Ben kesinlike o maçta olmak istiyorum. Samsunspor maçında olabilmek benim alabileceğim bir karar değil. Ülke federasyonumun alacağı bir karar. O maçta arkadaşlarımı yalnız bırakmama adına elimden gelen çabayı gösteriyorum'' dedi.