Emre Çolak kadroya alınmadı, taraftar kazan kaldırdı!

Deportivo La Coruna'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Çolak, Celta Vigo maçının 18 kişilik kadrosuna alınmayınca taraftarlar, tepki gösterdi.

Galatasaray'dan ayrılıp La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'ya transfer olan ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Emre Çolak, Celta Vigo maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Herhangi bir açıklama yapılmamaksızın 18 kişilik kadroda yer almayan Emre Çolak'ın bu durumu hem İspanyol basınında yer buldu, hem de taraftarları şaşkına çevirdi.

Emre Çolak'ın kadroya alınmadığı maçta Celta Vigo kendi sahasında ezeli rakibi Deportivo'yu ezdi geçti ve Galiçya derbisinde rakibini 4-1 mağlup etti.

Deportivo La Coruna taraftarlarının sahip çıktığı Emre Çolak'a İspanyol bir takipçisi Twitter'dan 'Sakat mısın?' şeklinde soru yöneltirken, Emre ise bu soruya 'Hayır' yanıtını verdi.

Taraftarlar, teknik direktör Gaizka Garitano'ya tepki gösterirken İspanyol çalıştırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Emre'nin maç kadrosunda olmamasının teknik bir karar olduğunu ifade etti.