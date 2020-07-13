Emre Çolak antrenmana çıkmadı, Deportivo'dan gönderilebilir

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, mavi-beyazlı ekipten ayrılmanın eşiğine geldi. İspanyol medyası, antrenmanlara katılmayan 29 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalacağını iddia etti.

İspanya La Liga 2 ekiplerinden Deportivo'da Emre Çolak krizi yaşanıyor. Sosyal medyada Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve kulüpten izin almadan antrenmana gelmeyen milli futbolcunun kalan iki haftada kadro dışı bırakılacağı söylendi.

İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana da katılmadığını yazdı.

İkinci ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun dün sahasında oynadığı ve Extremadura'ya 3-2 yenildiği maça yedek başlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmişti.



La Coruna gazeteleri, Emre'nin mağlup oldukları maçın ardından sinirli bir şekilde stadı terk ettiğini söyledi.