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Spor

Emre Can'ın füzesi gol perdesini açtı, Liverpool kazandı!

Liverpool, Huddersfield deplasmanında galip gelmeyi başardı

31 Ocak 2018 15:24

Geçtiğimiz hafta Swansea City'ye mağlup olan Liverpool, 25. hafta karşılaşmasında Huddersfield Town'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 

Kırmızılar, 26. dakikada Emre Can'ın uzaktan attığı harika golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Roberto Firmino'nun golüyle Liverpool, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşlılaşmanın 78. dakikasında Mohammed Salah penaltıdan attığı golle maçın skorunu Liverpool lehine 3-0 tayin eden golü Huddersfield ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 50'ye çıkartırken, Huddersfield Town 24 puanda kaldı.

(beIN Sports)

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