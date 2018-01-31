Emre Can'ın füzesi gol perdesini açtı, Liverpool kazandı!

Geçtiğimiz hafta Swansea City'ye mağlup olan Liverpool, 25. hafta karşılaşmasında Huddersfield Town'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Kırmızılar, 26. dakikada Emre Can'ın uzaktan attığı harika golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Roberto Firmino'nun golüyle Liverpool, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşlılaşmanın 78. dakikasında Mohammed Salah penaltıdan attığı golle maçın skorunu Liverpool lehine 3-0 tayin eden golü Huddersfield ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla Liverpool puanını 50'ye çıkartırken, Huddersfield Town 24 puanda kaldı.
(beIN Sports)